В ГИБДД рассказали о последствиях массового ДТП в Беловском районе

Напомним, массовая авария произошла утром 16 ноября в Беловском районе на 33 километре дороги «Ленинск-Кузнейкий – Прокопьевск – Новокузнецк».

По предварительным данным ГУ МВД РФ по Кемеровской области, водитель ИЖ «Ода» не справился с управлением и вылетел на «встречку», где совершил касательное столкновение с КамАЗом.

«Из-за этого грузовик также выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом», - уточнили в ведомстве.

В результате произошедшего ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира микроавтобуса. Один из них впоследствии скончался в машине скорой помощи.

Фото: vk.com/«Регион 42».