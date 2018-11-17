Блог с тобой ›› Новости ›› В южной столице Кузбасс маршрутка съехала в канаву

В южной столице Кузбасс маршрутка съехала в канаву

17 ноября 2018 в 09:15

ДТП произошло вечером 16 ноября в Орджоникидзевском районе Новокузнецка.

 По словам очевидцев, автобус стащило в дождевую канаву.

«Это произошло на улице Кедровый переулок в Орджоникидзевском районе. Думаю, пассажиров там было пару человек. В эту канаву частенько машины слетают или их стаскивает и летом, и зимой», — сообщают местные СМИ со ссылкой на свидетелей случившегося.

Так как автобус только начал движение от конечной станции, пассажиров в салоне не было. По предварительным данным никто не пострадал. Маршрутку из канавы вытащили примерно через два часа после случившегося.

 

Фото: соцсети.


Читайте также

Content corbis 42 24867230
Кемеровский детсад закрыли из-за тараканов и грязной посуды
Content cklq8ozw8aam5jz
В Кузбассе сгорели иномарка и микроавтобус
Content 0a98e770999ee89495d291b97858af7e
Кемеровчанина выгнали с концерта «Пикника»
Content 1536297900 01 burglar handsword burminham dnoevuyuqaa6r8g
Грабитель «просочился» в магазин через форточку

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?