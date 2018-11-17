В южной столице Кузбасс маршрутка съехала в канаву

ДТП произошло вечером 16 ноября в Орджоникидзевском районе Новокузнецка.

По словам очевидцев, автобус стащило в дождевую канаву.

«Это произошло на улице Кедровый переулок в Орджоникидзевском районе. Думаю, пассажиров там было пару человек. В эту канаву частенько машины слетают или их стаскивает и летом, и зимой», — сообщают местные СМИ со ссылкой на свидетелей случившегося.

Так как автобус только начал движение от конечной станции, пассажиров в салоне не было. По предварительным данным никто не пострадал. Маршрутку из канавы вытащили примерно через два часа после случившегося.

Фото: соцсети.