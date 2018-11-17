Кемеровский детсад закрыли из-за тараканов и грязной посуды

Ранее на официальный сайт Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области поступило сообщение от одной из родительниц, что в учреждении завелись тараканы, нарушен режим питания, а дети спят на ветхом постельном белье.

«В рамках административного расследования было установлено, что в детском саду отсутствует примерное двухнедельное меню, блюда готовятся не в соответствии с технологией, а документов на пищевые продукты нет. Также сотрудники Роспотребнадзора обнаружили грязные разделочные доски и не промытые кружки, мелкий бытовой мусор, на постельном белье отсутствовали маркировки, а в туалете и на кухне были павшие и живые тараканы», - сообщили в ведомстве.

В итоге суд приостановил деятельность детского учреждения на 25 суток. Отмечается, что частный предприниматель уже занялась устранением выявленных нарушений.