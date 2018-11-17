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В Кузбассе сгорели иномарка и микроавтобус

17 ноября 2018 в 14:35

Первый автопожар произошёл в ночью Мариинске, второй – утром на трассе в Ленинск-Кузнецком районе.

Ночью 17 ноября в Мариинске на улице Ачинская сгорел автомобиль ВАЗ-2115, как сообщили в  ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о происшествии поступил в 01:35. На момент прибытия первого подразделения из-под капота автомобиля шёл дым. Возгорание было ликвидировано в 01:44. К тушению привлекались шесть человек и две единицы техники.

«В результате пожара выгорел моторный отсек и приборная панель. В результате происшествия никто не пострадал», - рассказали о последствиях в ведомстве.

Предварительной причиной названа неисправность электрооборудования транспортного средства.

Ещё один автопожар случился утром, в 9:24. На 263 км автодороги Р-384 Новосибирск – Юрга, в Ленинск-Кузнецком районе, загорелся микроавтобус Peugeot Boxer .

В результате пожара обгорел моторный отсек на площади 3 кв.м., обгорела передняя панель на площади 2 кв.м. Предварительная причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.


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