Кемеровчанина выгнали с концерта «Пикника»

17 ноября в 19:00 в Кемерове начался концерт рок-группы «Пикник». По словам свидетелей, один из зрителей, будучи сильно пьяным, с первых песен стал мешать присутствующим своим черезчур активным поведением.

«Уже с первой песни он стал слишком активным, размахивал руками. В какой-то момент он, видимо, стал мешать соседям, и к нему подошёл охранник, сделал замечание. Но мужчина не угомонился», — сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

В итоге неугомонного зрителя вывели из зала. Отмечается, что стоимость билетов на концерт группы составляла 2000 – 3600 рублей. Не рассчитавший дозу алкоголя зритель не досмотрел концерт даже наполовину.