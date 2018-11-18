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Кемеровчанина выгнали с концерта «Пикника»

18 ноября 2018 в 09:45

17 ноября в 19:00 в Кемерове начался концерт рок-группы «Пикник». По словам свидетелей, один из зрителей, будучи сильно пьяным, с первых песен стал мешать присутствующим своим черезчур активным поведением.

 «Уже с первой песни он стал слишком активным, размахивал руками. В какой-то момент он, видимо, стал мешать соседям, и к нему подошёл охранник, сделал замечание. Но мужчина не угомонился», — сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

В итоге неугомонного зрителя вывели из зала. Отмечается, что стоимость билетов на концерт группы составляла 2000 – 3600 рублей. Не рассчитавший дозу алкоголя зритель не досмотрел концерт даже наполовину.


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