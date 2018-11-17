Грабитель «просочился» в магазин через форточку

К кемеровским полицейским за помощью обратилась женщина. Она рассказала, что ночью кто-то проник в магазин и похитил всю выручку.

Выяснилось, что злоумышленник попал в торговый павильон через небольшое окно, сломав крепление, и похитил из кассы 25 тысяч рублей.

На месте преступления полицейские обнаружили отпечатки пальцев, по которым удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель.

Задержанный уже дал признательные показания. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.