На трассе Алтай – Кузбасс погибли женщина с ребёнком

Легковая иномарка столкнулась с грузовым тягачом.

Смертельное ДТП произошло днем 17 ноября на 51-м километре трассы Алтай – Кузбасс на территории Залесовского района. В результате столкновения грузовика и иномарки погибли женщина и семилетняя девочка, пассажирка легкового автомобиля.

«Водитель Toyota, 33-летняя женщина, столкнулась на «встречке» с грузовиком. Погибла и она, и семилетняя пассажирка машины», - уточнили в ГИБДД Кузбасса.

Фото: vk.com/dorogi_nk.