Авария с грузовиком на трассе Кемерово – Новокузнецк: погибли двое

18 ноября на трассе Кемерово – Новокузнецк в Прокопьевском районе столкнулись Honda Fit и грузовика Scania.

По предварительным данным ГУ МВД Кузбасса, водитель Honda не убедился в безопасности маневра и с правой полосы начал перестроение в левую для последующего поворота. Водитель грузовика Scania, следовавшего в попутном направлении, не смог избежать столкновения и допустил наезд на легковую машину.

«Двое человек, находившиеся в салоне легкового авто, погибли на месте, и ещё одного человека госпитализировали с травмами. Возраст и пол жертв аварии пока неизвестен», - уточнили в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГИБДД. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.