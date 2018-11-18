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Авария с грузовиком на трассе Кемерово – Новокузнецк: погибли двое

18 ноября 2018 в 17:59

18 ноября на трассе Кемерово – Новокузнецк в Прокопьевском районе столкнулись Honda Fit и грузовика Scania.

По предварительным данным ГУ МВД Кузбасса, водитель Honda не убедился в безопасности маневра и с правой полосы начал перестроение в левую для последующего поворота. Водитель грузовика Scania, следовавшего в попутном направлении, не смог избежать столкновения и допустил наезд на легковую машину.

«Двое человек, находившиеся в салоне легкового авто, погибли на месте, и ещё одного человека госпитализировали с травмами. Возраст и пол жертв аварии пока неизвестен», - уточнили в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГИБДД. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.


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