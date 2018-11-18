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По столице Кузбасса бегал полуголый человек

18 ноября 2018 в 19:10

Мужчина в трусах, обуви и шапке, пробежался вдоль дороги по проспекту Молодежному на ФПК. Полуголого бегуна запечатлел кемеровский автомобилист. Видео появилось в популярном паблике «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей не видели ничего странного в подобной пробежке.

«Этого мужчину уже не первый раз видят в таком виде и в этом же районе. Судя по всему, человек совмещает бег с закаливанием и регулярно тренируется», - цитируют местные СМИ пользователей «ВКонтакте».

К слову, регулярно бегает босиком по снегу губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте» и даже поделился фото.

 

Фото: vk.com / «Регион-42».


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