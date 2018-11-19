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В Шерегеше турист заблудился и чуть не замёрз

19 ноября 2018 в 13:10

17 ноября в Шерегеше состоялся массовый спуск и избрание короля и королевы, приуроченные к открытию сезона. Однако спасателям пришлось начать работу чуть раньше.

«Ещё до официально открытия сезона они уже успели спасти жизнь туристу, который заблудился в лесу. Найти замерзающего мужчину они смогли всего за три часа», - сообщил в своём паблике в соцсети «ВКонтакте» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Известно, что мужчина ушел кататься кататься до официального открытия сезона и заблудился.

Глава Кузбасса попросил туристов не забывать о собственной безопасности, беречь свою жизнь и не кататься без средств связи, а также в одиночестве.

Отмечается также, что спасатели Павел Горбунов, Алексей Кияницын, Александр Семдянкин, Иван Целюк, Андрей Рыбаков и Константин Болдыков получат награды.

 

Фото: vk.com/tsivilev42.


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