В Шерегеше турист заблудился и чуть не замёрз

17 ноября в Шерегеше состоялся массовый спуск и избрание короля и королевы, приуроченные к открытию сезона. Однако спасателям пришлось начать работу чуть раньше.

«Ещё до официально открытия сезона они уже успели спасти жизнь туристу, который заблудился в лесу. Найти замерзающего мужчину они смогли всего за три часа», - сообщил в своём паблике в соцсети «ВКонтакте» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Известно, что мужчина ушел кататься кататься до официального открытия сезона и заблудился.

Глава Кузбасса попросил туристов не забывать о собственной безопасности, беречь свою жизнь и не кататься без средств связи, а также в одиночестве.

Отмечается также, что спасатели Павел Горбунов, Алексей Кияницын, Александр Семдянкин, Иван Целюк, Андрей Рыбаков и Константин Болдыков получат награды.

Фото: vk.com/tsivilev42.