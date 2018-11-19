Блог с тобой ›› Новости ›› На главной площади Кемерова монтируют хоккейную...

На главной площади Кемерова монтируют хоккейную коробку

19 ноября 2018 в 14:44

Она будет доступна горожанам и гостям областной столицы всю зиму.

В центре Кемерова на площади Советов специалисты начали монтировать хоккейную коробку. Лёд зальют чуть позже.

«На площади Советов в декабре начнёт работать пункт проката спортивного инвентаря – желающие могут воспользоваться коньками и санками-ледянками», — рассказали в городской мэрии.

Также в администрации напомнили, что этой зимой в Кемерове будет работать 111 спортплощадок, в том числе 11 хоккейных коробок и две сертифицированные и предназначенные для соревнований лыжные трассы.

 

Фото: администрация г. Кемерово.


Читайте также

Content
В Кузбассе на трассе лоб в лоб столкнулись фура и легковушка
Content 211658
Из-за тумана задержали авиарейсы «Москва-Кемерово»
Content
В Шерегеше турист заблудился и чуть не замёрз
Content 6612043d3bf5fa066e9b29d8acabe178.jpeg.1024x0 q85
В Кемерове появится ещё один светофор

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?