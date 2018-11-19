На главной площади Кемерова монтируют хоккейную коробку

Она будет доступна горожанам и гостям областной столицы всю зиму.

В центре Кемерова на площади Советов специалисты начали монтировать хоккейную коробку. Лёд зальют чуть позже.

«На площади Советов в декабре начнёт работать пункт проката спортивного инвентаря – желающие могут воспользоваться коньками и санками-ледянками», — рассказали в городской мэрии.

Также в администрации напомнили, что этой зимой в Кемерове будет работать 111 спортплощадок, в том числе 11 хоккейных коробок и две сертифицированные и предназначенные для соревнований лыжные трассы.

Фото: администрация г. Кемерово.