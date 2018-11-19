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В Кемерове появится ещё один светофор

19 ноября 2018 в 14:56

Новый дорожный объект с кнопкой установят в Рудничном районе на проспекте Шахтёров до конца 2018 года.

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, новый дорожный объект вызывного действия появится возле проблемного пешеходного перехода около дома №59а. Отмечается, что с начала года на этом пешеходном переходе сбили троих горожан.

«До конца года на пешеходном переходе появится светофор вызывного действия и дублирующие знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью, а также пешеходные ограждения», — рассказали в ведомстве.


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