Блог с тобой ›› Новости ›› Кузбассовец избивал свою пятилетнюю дочь из-за ...

Кузбассовец избивал свою пятилетнюю дочь из-за жалоб мачехи

19 ноября 2018 в 16:05

Истязаний не замечали ни бабушка, ни служба опеки – тревогу забила врач, ставившая девочке прививку.

В августе 2018 года терапевт заметила на теле девочки синие следы от побоев ремнём. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы.

Выяснилось, что после смерти матери девочка жила с родным отцом, его сожительницей и своей бабушкой (матерью отца). Незадолго до визита врача отец избил малышку сначала рукой, а потом ремнём из-за того, что мачеха пожаловалась, что ребенок притоптал грядки во время игры.

Как рассказали в областном управлении СК, это был не единственный случай.

«Мужчина избивал девочку, причём чаще всего делал это пьяным и по самым мелким поводам. При этом бабушка, по её словам, такого поведения не замечала, так как, увидев сына пьяным, ругалась с ним и уходила к соседям. От соседей и службы опеки сигналов об избиении ребёнка тоже не поступало, врач оказалась единственной, кто обратил на это внимание», - сообщили ведомстве.

Свои действия по отношению к малолетнему ребенку 34-летний мужчина объяснил тем, что хотел вырастить из дочери хорошего человека. Он признал вину и сотрудничал со следствием. Суд приговорил его к трем годам условно.

Ребенок был из семьи изъят, в настоящее время девочка находится в детском доме.


Читайте также

Content 6612043d3bf5fa066e9b29d8acabe178.jpeg.1024x0 q85
В Кемерове появится ещё один светофор
Content 37174
Жительница Тайги пыталась убить любовника из-за неосторожного фото
Content
В Новокузнецке маршрутка смяла «Москвич» (видео)
Content
В столице Кузбасса ежедневно проверяют дворы

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?