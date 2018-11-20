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Жительница Тайги пыталась убить любовника из-за неосторожного фото

20 ноября 2018 в 10:39

В Тайге 28-летняя женщина с ножом набросилась на своего любовника.

По версии следствия, 8 сентября текущего года жительница Кузбасса заманила своего любовника на пустырь, завязала мужчине глаза платком, пояснив, что его ждет сюрприз. После чего отвела его к заброшенным строениям, где ударила ножом по шее.

«Мужчина смог вырваться, отнять нож и убежать, а уже дома родственники вызвали ему скорую помощь. Раненого отвезли в больницу, и медики сделали всё, чтобы спасти ему жизнь», - сообщили в областном управлении СК РФ.

Примечательно, что пострадавший не обратился в правоохранительные органы. При изучении происшествий за выходные дни руководитель следственного органа обратил внимание на информацию о госпитализации местного жителя с ножевым ранением шеи. После чего была инициирована встреча с потерпевшим, который рассказал об обстоятельствах получения им ранения.

В ходе следствия выяснилось, что ранение мужчине нанесла его пассия. Ранее он опубликовал в соцсетях фото со своей любовницей. Эти снимки увидел сожитель девушки и бросил ее. Тогда она решила отомстить своему любовнику за испорченную личную жизнь.


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