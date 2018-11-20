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В Новокузнецке маршрутка смяла «Москвич» (видео)

20 ноября 2018 в 11:04

ДТП с участием легковушки и ПАЗа произошло около 12:05 19 ноября на проспекте Строителей.

По предварительной информации ГИБДД Кузбасса, 33-летний водитель «Москвича», который ехал по Строителей со стороны Заводского шоссе в сторону Ноградской, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ПАЗом.

«В результате происшествия травмы получила 37-летняя пассажирка маршрутки. Ей назначили амбулаторное лечение. За медицинской помощью больше никто не обращался», - сообщили в ведомстве.

А вот последствия для легковушки оказались более серьезными. На видео последствий ДТП, опубликованном в Сети, видно, что в результате у «легковушки» снесло перед.

 

Фото, видео: vk.com / "ДТП Новокузнецка".


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