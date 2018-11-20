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В столице Кузбасса ежедневно проверяют дворы

20 ноября 2018 в 12:43

Выезды осуществляются как в плановом режиме, так и по обращениям жителей, которые поступали на телефон «горячей линии».

За ноябрь сотрудники МБУ «Жилкомцентр» осмотрели 1807 придомовых территорий. Чаще жалобы поступали от жителей Ленинского и Рудничного районов. Во время проверок дворов на улицах Марковцева, 24, бульвар Строителей, 16, 22, проспект Комсомольский, 71, улица Институтская, 26-28, проспект Шахтёров, 36 специалисты обнаружили снежные накаты, сосульки, лёд у входов в подъезды.

При этом больше всего обращений поступило в период обильных снегопадов.

«Сейчас эти территории приведены в порядок. Работы по уборке дворов во всех районах города проходят в штатном режиме», — сообщили в администрации города.

 

!!! Кемеровчан призвали при выявлении опасных участков, связанных с возможным падением сосулек и сходом снега с крыш, немедленно сообщать в управляющую организацию, а в случае непринятия мер – звонить на «горячую линию» МБУ «Жилкомцентр» по телефону: 31-23-32 (ежедневно с 8:00 до 17:00 часов).

 

Фото: администрация г. Кемерово.


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