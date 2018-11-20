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Тройное ДТП с Land Cruiser в центре Новокузнецка: пострадали две женщины

20 ноября 2018 в 15:30

Авария произошла утром 20 ноября на улице Кирова. По предварительной информации ГИБДД Кузбасса, в 9:15 водитель Volkswagen Touareg не справился с управлением и вылетел на встречку.

«39-летний водитель Touareg на полосе встречного движения врезался в Toyota Land Cruiser, после чего Toyota протаранила Kia Picanto», — рассказали ведомстве.

В результате происшествия травмировались 27-летняя и 57-летняя пассажирки Kia. Им оказана медицинская помощь. По данным Новокузнецк.RU, повреждения получили все машины. Никто из водителей не пострадал.

 

 

Фото: novokuznetsk.ru


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