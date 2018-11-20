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Продлён срок расследования пожара в «Зимней вишне»

20 ноября 2018 в 17:08

Напомним, фигурантами по уголовному делу проходят 15 человек.

Представитель Следственного комитета России Григорий Краснов на заседании Центрального районного суда заявил, что следствие по пожару в кемеровской «Зимней вишне» будет длиться ещё несколько месяцев – до 25 марта 2019 года.

«Срок предварительного следствия продлен до одного года - до 25 марта 2019 года», - цитирует ТАСС заявление Краснова.

Напомним, 25 марта 2018 года в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе дети. По уголовному делу о пожаре проходит 15 человек.


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