Продлён срок расследования пожара в «Зимней вишне»

Напомним, фигурантами по уголовному делу проходят 15 человек.

Представитель Следственного комитета России Григорий Краснов на заседании Центрального районного суда заявил, что следствие по пожару в кемеровской «Зимней вишне» будет длиться ещё несколько месяцев – до 25 марта 2019 года.

«Срок предварительного следствия продлен до одного года - до 25 марта 2019 года», - цитирует ТАСС заявление Краснова.

Напомним, 25 марта 2018 года в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе дети. По уголовному делу о пожаре проходит 15 человек.