В Кузбассе ушли в отставку главы сразу двух районов

Как сообщили в пресс-службе АКО, 20 ноября в Кузбассе ещё в двух районах сменились руководители.

Так, свой пост покинули глава Гурьевского района Сергей Малышев и глава Крапивинского района Тахир Биккулов.

Сообщается, что Сергей Малышев занимал должность с октября 2010 года, в сентябре 2015 года он был избран на второй срок. Тахир Биккулов руководил Крапивинским районом с марта 2015 года.

Во вторник, 20 ноября, свой пост также покинул глава Киселёвска Сергей Лаврентьев.