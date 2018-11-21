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В Кузбассе ушли в отставку главы сразу двух районов

21 ноября 2018 в 10:02

Как сообщили в пресс-службе АКО, 20 ноября в Кузбассе ещё в двух районах сменились руководители.

Так, свой пост покинули глава Гурьевского района Сергей Малышев и глава Крапивинского района Тахир Биккулов.

Сообщается, что Сергей Малышев занимал должность с октября 2010 года, в сентябре 2015 года он был избран на второй срок. Тахир Биккулов руководил Крапивинским районом с марта 2015 года.

Во вторник, 20 ноября, свой пост также покинул глава Киселёвска Сергей Лаврентьев.


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