В Новокузнецке дружно споют «Катюшу»

В пятницу, 23 ноября, в южной столице Кузбасса пройдёт Всероссийский патриотический флешмоб. В 15:00 на бульваре Героев все желающие горожане споют песню «Катюша».

«Здесь у Вечного огня впервые в массовом исполнении прозвучит одна из самых известных военных песен, посвящённая девушке, которая любит бойца и ждёт от него ответа», — сообщили мэрии Новокузнецка.

Мероприятие приурочен к предстоящему празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Акцию запустили в Москве, 21 октября, после чего её подхватили Краснодарский край, Вологодская, Калужская области, Дагестан и другие регионы России.