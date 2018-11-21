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В Новокузнецке дружно споют «Катюшу»

21 ноября 2018 в 10:16

В пятницу, 23 ноября, в южной столице Кузбасса пройдёт Всероссийский патриотический флешмоб. В 15:00 на бульваре Героев все желающие горожане споют песню «Катюша».

«Здесь у Вечного огня впервые в массовом исполнении прозвучит одна из самых известных военных песен, посвящённая девушке, которая любит бойца и ждёт от него ответа», — сообщили мэрии Новокузнецка.

Мероприятие приурочен к предстоящему празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Акцию запустили в Москве, 21 октября, после чего её подхватили Краснодарский край, Вологодская, Калужская области, Дагестан и другие регионы России.


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