Губернатор Кузбасса пообещал, что в регионе вырастет продолжительность жизни

Об этом Сергей Цивилёв сообщил 21 ноября в ходе бюджетного послания.

«Ожидается, что средняя продолжительность жизни в Кузбассе вырастет до 69,6 лет. Это на два года больше, чем пять лет назад», – сказал глава региона.

По его словам, показатель смертности в 2018 году в Кузбассе всё ещё превышает среднероссийский: 14,6 на одну тысячу человек против 12,6 – по стране.

А вот рождаемость, по словам Сергея Цивилева, сократится. В этом году власти ожидают на 1509 детей меньше, чем в 2017 году. Для того, чтобы изменить ситуацию, в области намерены развивать систему здравоохранения.

Фото: администрация Кемеровской области.