Сергей Цивилёв обвинил депутата-коммуниста в неумении одеваться

Он отметил, что если бы кто-то пришёл на заседание коллегии администрации в таком виде, то «он был бы с позором выгнан сразу, в самом начале заседания».

В среду, 21 ноября, глава Кемеровской области Сергей Цивилев выступил с бюджетным посланием. Перед голосованием за поправки в бюджет региона стало известно, что представители фракции КПРФ будут голосовать против.

Как отметил председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров, отказ не аргументирован. Кроме того, коммунисты ни разу не сделали конструктивных предложений по бюджету.

«От вас не было никаких предложений. Даже не было ни одного предложения от фракции в рамках разработки «Стратегии 2035», - прокомментировал ситуацию Сергей Цивилев.

Также губернатор заострил внимание на внешнем виде руководителя фракции.

«Всё начинается с того, что я пришёл в хорошем костюме, со значком «Кузбасс», в галстуке. Посмотрите на руководителя фракции КПРФ. Всё начинается с внешнего вида, с отношения. Как можно было прийти на такое важное заседание, стратегическое заседание в водолазке», – цитируют местные СМИ губернатора.