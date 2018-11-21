В Кузбассе станет ещё на один вуз меньше

Губернатор области Сергей Цивилев в ходе бюджетного послания сообщил об объединении вузов в Кемерове. На этот раз с КемГУ объединится кемеровский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова.

«Мы начнём работу по усилению позиции вузов за счёт консолидации ресурсов. Первый этап: КемГУ и филиал РЭУ имени Плеханова объединяются в городе Кемерово», – сказал Сергей Цивилев.

Как отметил глава региона, целью слияния является консолидация всех возможностей науки и образования для быстрого развития промышленности и бизнеса.