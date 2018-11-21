Лобовое столкновение в Кемерове: есть пострадавшие (видео)

В результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести, они доставлены в больницу.

ДТП произошло около 8:00 21 ноября на проспекте Кузнецком. Возле дома №260 лоб в лоб на встречке столкнулись Mazda Familia и Toyota Voxy.

«Водитель Mazda двигался по Кузнецкому со стороны улицы Автозоводская. Не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с Toyota», - сообщили в ГИБДД по г. Кемерово.

Известно, что к ликвидации последствий аварии также привлекались сотрудники МЧС. Специалисты оперативно прибыли на место аварии, отключили аккумуляторы в автомобилях, собирали информацию и контролировали пострадавшего до прибытия скорой помощи.

В результате аварии травмировался 43-летний водитель Mazda и пассажирка Toyota. По словам очевидцев, девушка была зажата в покорёженной «Тойоте». Оба пострадавших доставлены в больницу.

Фото: vk.com/«Инцидент Кемерово», видео: vk.com/«Регион 42».