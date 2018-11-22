В Ленинске-Кузнецком пьяный водитель сбил ребёнка и бросил на дороге

У девятилетнего пострадавшего диагностировали травмы, в том числе перелом таза.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области, авария произошла в субботу, 17 ноября, на улице Маресьева. В дневное время мужчина сбил девятилетнего ребёнка и бросил его на дороге. Мальчика с серьёзными травмами, в том числе с переломом таза и сотрясением мозга, доставили в больницу.

Стражи порядка задержали скрывшегося автомобилиста по горячим следам.

«Водителем оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования показали 0,925 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении кузбассовца уголовного дела по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Кроме того, выяснилось, что у водителя нет полиса ОСАГО и транспорт не подвергался техосмотру. В отношении задержанного составили сразу несколько протоколов: по статье об управлении транспортом с неисправностями или условиях, при которых им пользоваться нельзя, по статье об управлении автомобилем в нетрезвом виде и по статье о невыполнении требований ПДД при ДТП. Материалы уже переданы в суд.