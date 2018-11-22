В Кузбассе горел торговый центр, эвакуированы более 100 человек (видео)

Пожар произошел в новокузнецком ТЦ «Заря» вечером 21 ноября.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, на месте от чрезвычайного ведомства работали 90 человек и 20 единиц техники. Число эвакуированных посетителей торгового центра превысило 100 человек.

«По оперативным данных, площадь пожара составила 50 кв. м», – рассказали в ведомстве.

На место ЧП прибыл глава города Сергей Кузнецов. Мэр вел трансляцию происходящего в своем аккаунте Instagram. Мэр сообщил, что в ходе тушения пожара были слышны «хлопки».

«Хлопок произошёл в здании котельной. Котельная находится в сопрягаемом помещении, на первом этаже, площадь – 40 кв. м. Было разлито дизельное топливо, которое и загорелось. Пожарные прибыли сразу на место, начали тушить пожар. Произвели осмотр ТЦ, никого не обнаружили. Сам ТЦ находился на реконструкции. Впоследствии был ещё один хлопок, ещё одно возгорание. Работают пожарные, заливают всё пеной», – глава Новокузнецка.

Спасатели провели проливку помещений. В итоге на ликвидацию пожара потребовалось 2 часа. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал.

Фото, видео: novokuznetsk.ru