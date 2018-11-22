В Кемерове грузовик протаранил маршрутку

Авария произошла во второй половине дня 21 ноября в районе Совхоза Суховский.

Около 16:50 грузовик протаранил маршрутку №15. По словам очевидцев, виновником ДТП стал водитель грузовика.

«Мы поворачивали на остановку в Суховском, на дорогу выезжал грузовик, он не пропустил маршрутку, хотя должен был. Водитель грузовика посмотрел в сторону и врезался в правую часть маршрутки», - цитируют местные СМИ очевидца аварии.

По словам свидетелей, в момент аварии маршрутка была полупустой, пострадавших нет.

Фото: vk.com/«Регион 42».