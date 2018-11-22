В Новокузнецке устанавливают причину пожара в ТЦ «Заря»

Пожар в торговом центре произошел вечером 21 ноября. По предварительным данным, очаг возгорания находился в котельной здания. Известно, что в помещениях ТЦ проходил ремонт.

На месте работаю сотрудники правоохранительных органов, эксперты все еще устанавливают причину возгорания.

Глава города Сергей Кузнецов сообщил, что причастные к пожару лица уже доставлены в отдел полиции.

«Выясняем правоспособность тех, кто работал. Смотрим план организации работ. Сейчас уже понятно, что работы велись с определёнными нарушениями: не было плана организации работ, не было ответственного. Причастные лица уже находятся в отделении полиции», – цитирует «Город Новостей» Сергея Кузнецова.

Пострадавших в результате пожара нет.

Фото: novokuznetsk.ru