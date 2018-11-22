В Кузбассе на трассе автобус с пассажирами влетел в трактор (видео)

21 ноября на трассе «Новокузнецк – Ленинск-Кузнецкий» рейсовый автобус с пассажирами врезался в трактор.

«По предварительным данным, водитель автобуса не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с трактором. В результате ДТП никто не пострадал», – рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

Автобус получил серьёзные повреждения передней части. Никто из пассажиров не пострадал, их пересадили на другой автобус, который ехал в Кемерово.

Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».

Видео: vk.com / «АВТО 42 RUS. Взаимопомощь на дорогах КУЗБАССА».