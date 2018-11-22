В Кузбассе приняли «антипивной» закон

Из-за новых ограничений могут закрыться 300 пивных точек.

Как сообщили в пресс-службе Совета народных депутатов Кемеровской области, депутаты приняли «антипивной» закон.

Документ предполагает закрытие магазинов по продаже пива, которые располагаются на первых этажах жилых домов и в пристройках к ним. Там уточняется: речь идёт о магазинах, площадь которых составляет менее 50 квадратных метров в городах и менее 25 квадратных метров в сёлах.

Теперь у владельцев пивных, которые попадают под запрет, есть 60 дней, чтобы перенастроить свой бизнес. Нарушителям закона грозят приостановление деятельности и штрафы.