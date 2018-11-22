Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе приняли «антипивной» закон

В Кузбассе приняли «антипивной» закон

22 ноября 2018 в 13:39

Из-за новых ограничений могут закрыться 300 пивных точек.

Как сообщили в пресс-службе Совета народных депутатов Кемеровской области, депутаты приняли «антипивной» закон.

Документ предполагает закрытие магазинов по продаже пива, которые располагаются на первых этажах жилых домов и в пристройках к ним. Там уточняется: речь идёт о магазинах, площадь которых составляет менее 50 квадратных метров в городах и менее 25 квадратных метров в сёлах.

Теперь у владельцев пивных, которые попадают под запрет, есть 60 дней, чтобы перенастроить свой бизнес. Нарушителям закона грозят приостановление деятельности и штрафы.


Читайте также

Content 8qsyr02mdnu
В Кемерове грузовик протаранил маршрутку
Content 3 4 740x416
В Новокузнецке устанавливают причину пожара в ТЦ «Заря»
Content vs16g dykba
В Кузбассе на трассе автобус с пассажирами влетел в трактор (видео)
Content 57398901 3d63 40d0 911b 0fc6e8fae550 jpg 800x1000 q85
В Прокопьевске в ДТП погиб 15-летний мотоциклист

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?