В Прокопьевске в ДТП погиб 15-летний мотоциклист

В июле 2018 года кузбассовец совершил ДТП, в результате которого погиб 15-летний подросток. По версии следствия, в темное время суток, управляя автомобилем Pontiac, мужчина повернул налево и не убедился в безопасности маневра.

«В связи с этим он не заметил движущийся по «встречке» мотоцикл и совершил с ним столкновение. В результате 15-летний подросток, который управлял мотоциклом, скончался от полученных травм», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Позже выяснилось, что несовершеннолетний водитель взял мотоцикл у друзей, чтобы прокатиться, и при этом двигался с выключенными фарами и без мотошлема. Однако несмотря на обстоятельства аварии следователи собрали достаточные доказательства того, что соблюдая ПДД, водитель иномарки мог предотвратить аварию. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.