В столице Кузбасса подростки душили ребёнка на улице

Во вторник, 20 ноября, в Кемерове трое подростков пытались задушить девятилетнего мальчика. ЧП произошло в промежуток от 15:00 до 15:40 на проспекте Октябрьском между домами №70 и №72. Спугнуть злоумышленников удалось прохожему. Свидетелей и мужчину, спасшего мальчика, разыскивает сестра пострадавшего.

«Несколько дней назад мой девятилетний брат во дворе заступился за друга. Возможно, это те ребята, которые обижали товарища, решили отомстить. Брат не знает нападавших. В школе он ни с кем не конфликтовал. Когда на него напали, он шёл со школы, от подростков он убегал, но споткнулся. Один из подростков лет 12-13 накинул удавку на шею брата и душил его, но, к счастью, мимо шёл мужчина, который спугнул подростков, спас брата и проводил до дома», — цитируют местные СМИ сестру мальчика Лилию.

Сейчас мальчик находится дома, до конца недели он не будет ходить в школу, но его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сестра школьника разыскивает мужчину, спасшего ее брата. Девушка хочет поблагодарить неравнодушного кемеровчанина, а также недеется, что он мог запомнить злоумышленников и другие подробности произошедшего.

Свидетелей происшествия просят позвонить по телефону +7-900-101-7884. Анонимность гарантируется.

Фото: Лилия Хикма.