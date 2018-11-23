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Утром в Новокузнецке горел киоск

23 ноября 2018 в 09:51

Инцидент произошел около 7:00 23 ноября на улице Дружбы в южной столице Кузбасса. Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил спасателям в 7:22.

«На момент прибытия первого подразделения из киоска вырывалось открытое пламя. В результате обгорела торговая продукция. Площадь пожара составила 10 кв. м», – рассказали в ведомстве.

К тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались восемь человек и две единицы техники.

Предварительной причиной пожара названо нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

 

Фото: vashgorod.ru


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