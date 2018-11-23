В Кузбассе увеличится опекунское пособие

Кузбасские депутаты одобрили изменения в областной закон «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних».

В соответствии с новым законом, с 1 января 2019 года размер опекунского пособия вырастет на 10%.

Так, на опекаемого ребенка в возрасте до 10 лет будет выплачиваться 5610 рублей в месяц, от 10 до 18 лет- 6600 рублей. Пособие на ребёнка, который является инвалидом, вне зависимости от возраста, составит 7700 рублей в месяц.

Отмечается, что на увеличение опекунских пособий в 2019 году предусмотрено 99,7 миллиона рублей.