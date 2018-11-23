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Знакомство в клубе закончилось для новокузнечанки побоями и изнасилованием

23 ноября 2018 в 14:49

В Новокузнецке за помощью в правоохранительные органы обратилась 36-летняя горожанка, которая сообщила, что её избил и изнасиловал новый 20-летний знакомый.

По словам женщины, она проводила время в ночном клубе на Вертолётной площадке, где познакомилась с группой парней. Компания продолжила отдыхать в гостиничном комплексе в Кузнецком районе.

Поняв, что выпитого ей достаточно, женщина отправилась спать в другой номер. Однако один из новых приятелей пошёл за ней и предложил заняться сексом. Как утверждает потерпевшая, он получил отказ. В ответ на это молодой человек избил и изнасиловал женщину.

«Следственным отделом по городу Новокузнецк на основании заявления от потерпевшей было возбуждено уголовное дело. На данный момент назначен ряд экспертиз, ведётся предварительное следствие», — цитирует City-N заявление старшего следователя СО по Новокузнецку Павла Нехорошева.

Отмечается, что подозреваемого в совершении преступления пока не стали арестовывать, он находится под подпиской о невыезде.

Видео: youtube.com/city-n.ru ГОРОД НОВОСТЕЙ (Новокузнецк).


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