Блог с тобой ›› Новости ›› Смертельное ДТП на кузбасской трассе: ВАЗ смяло...

Смертельное ДТП на кузбасской трассе: ВАЗ смяло «как фольгу»

23 ноября 2018 в 15:27

Вечером 22 ноября на трассе «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк» столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и ВАЗ.

По информации ГУ МЧС России, сигнал об аварии поступил около 19:30.

«Спасатели оказали первую помощь, отключили аккумуляторы транспортных средств», – рассказали ведомстве.

По словам очевидцев, в результате аварии ВАЗ смяло, «как фольгу».

К ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники МЧС России. Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на осведомленный источник, в ДТП погиб один человек, ещё трое получили травмы. Свидетели рассказали, что скончалась женщина, которая находилась в ВАЗе. При этом её сын выжил.

 

Фото: vk.com / «Регион-42 Кемерово».


Читайте также

Content 1
В столице Кузбасса подростки душили ребёнка на улице
Content
Утром в Новокузнецке горел киоск
Content 911e64933567a4e94137a48632e26054
В Кузбассе увеличится опекунское пособие
Content 1 79
Знакомство в клубе закончилось для новокузнечанки побоями и изнасилованием

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?