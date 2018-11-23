Смертельное ДТП на кузбасской трассе: ВАЗ смяло «как фольгу»

Вечером 22 ноября на трассе «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк» столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и ВАЗ.
По информации ГУ МЧС России, сигнал об аварии поступил около 19:30.
«Спасатели оказали первую помощь, отключили аккумуляторы транспортных средств», – рассказали ведомстве.
По словам очевидцев, в результате аварии ВАЗ смяло, «как фольгу».
К ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники МЧС России. Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на осведомленный источник, в ДТП погиб один человек, ещё трое получили травмы. Свидетели рассказали, что скончалась женщина, которая находилась в ВАЗе. При этом её сын выжил.
Фото: vk.com / «Регион-42 Кемерово».
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