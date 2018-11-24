В Новокузнецке рыбак убил другого рыбака возле реки

Как сообщает ИА «Город Новостей», преступление произошло в сентябре 2018 года. Причиной раздора стало непристойное поведение погибшего.

«Между мужчинами произошёл конфликт на фоне неадекватного поведения потерпевшего, который беспричинно обнажал свои половые органы, а также беспричинно оскорблял обвиняемого», – цитирует ИА старшего следователя СО по Новокузнецку СУ СК РФ по Кемеровской области Владислава Минаева.

Это очень разозлило новокузнечанина. Он взял металлическую трубу, которая лежала рядом, и нанёс потерпевшему около 19 ударов. В результате мужчина скончался на месте. Обвиняемый скрылся, однако позже его задержали.

В ближайшее время кузбассовец предстанет перед судом.