Священник стал заместителем мэра Гурьевска

Ранее Александр Галевич был настоятелем храма Святой Троицы.

В Кузбасской митрополии отметили, что действующие каноны не нарушаются, так как Галевич является заштатым священнослужителем.

«Перед тем, как ему предложили занять должность замглавы города, было принято решение о почислении Александра Галевича за штат. По сути, он оставил священнослужение, однако священником остался», – пояснил собеседник издания.

Отмечается, что вопрос, как он будет возвращаться в клир, остаётся открытым.