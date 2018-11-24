Священник стал заместителем мэра Гурьевска

Ранее Александр Галевич был настоятелем храма Святой Троицы.
В Кузбасской митрополии отметили, что действующие каноны не нарушаются, так как Галевич является заштатым священнослужителем.
«Перед тем, как ему предложили занять должность замглавы города, было принято решение о почислении Александра Галевича за штат. По сути, он оставил священнослужение, однако священником остался», – пояснил собеседник издания.
Отмечается, что вопрос, как он будет возвращаться в клир, остаётся открытым.
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