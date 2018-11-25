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В Кузбассе полностью перекрыта автомагистраль Кемерово — Ленинск-Кузнецкий

25 ноября 2018 в 10:43

В воскресенье, 25 ноября, в связи с дорожными условиями полностью перекрыли автомагистраль Кемерово — Ленинск-Кузнецкий. Движение автотранспорта возможно только по «старой» дороге.

Автолюбители массово пожаловались на трудности на других дорогах региона: на трассе Кемерово - Топки, Кемерово - Новокузнецк, Кемерово - Новосибирск.  Из-за сильного ветра со снегом на трассах была почти «нулевая» видимость, сразу несколько автомобилей, в том числе фур, слетели с дороги.

В ГИБДД по Кемеровской области попросили по возможности отказаться от дальних поездок.

«В случае, если вы попали в затруднительную ситуацию в пути на кузбасских дорогах — сообщите в дежурную часть по телефонам: 8(3842) 38-07-11, 38-07-42», — добавили в ведомстве.


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