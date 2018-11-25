Массовое ДТП у Лесной поляны: пострадали четыре человека

В воскресенье, 25 ноября, у Лесной Поляны в Кемерове произошло серьёзное ДТП. На дороге столкнулись семь автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, авария произошла около 11:00.

«На участке автодороги «Кемерово — Лесная Поляна» с промежутком в несколько минут произошли столкновения сначала двух, а затем еще пяти автомобилей. В настоящее время на месте происшествия работают экипажи ГИБДД», — сообщили в ведомстве.

Движение на данном участке было перекрыто. По словам очевидцев, водителям рекомендовали проехать в объезд черед деревню Андреевка.

В результате за медицинской помощью обратились четыре человека – трое взрослых и один несовершеннолетний. По предварительным данным, массовая авария произошла из-за того, что водители не справились с управлением.

Фото: vk.com / "Регион 42".