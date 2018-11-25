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Кузбассовцы поделились фото последствий сильного ветра

25 ноября 2018 в 21:25

В воскресенье, 25 ноября, по региону прошёл штормовой ветер. Максимальную скорость кузбасские синоптики зафиксировали в Тисульском районе – 29 м/с.

Фото последствий штормового ветра разместили пользователи соцсетей. По словам очевидцев, ветер сорвал с домов крыши, повалил деревья и разбил машины. В Новокузнецке пострадал фасад многоэтажного жилого дома, а в Шерегеше стихия практически уничтожила кафе «Небо» на горе.

Отмечается, что в связи с погодными условиями в регионе наблюдались проблемы с электроэнергией.

 

 

Фото: vk.com

 


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