Кузбассовцы поделились фото последствий сильного ветра

В воскресенье, 25 ноября, по региону прошёл штормовой ветер. Максимальную скорость кузбасские синоптики зафиксировали в Тисульском районе – 29 м/с.

Фото последствий штормового ветра разместили пользователи соцсетей. По словам очевидцев, ветер сорвал с домов крыши, повалил деревья и разбил машины. В Новокузнецке пострадал фасад многоэтажного жилого дома, а в Шерегеше стихия практически уничтожила кафе «Небо» на горе.

Отмечается, что в связи с погодными условиями в регионе наблюдались проблемы с электроэнергией.

Фото: vk.com