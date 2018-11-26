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На кузбасской трассе столкнулись три автобуса и несколько легковушек

26 ноября 2018 в 08:10

Массовое ДТП произошло днем 25 ноября на трассе Кемерово – Новокузнецк. Около 8:00 в районе посёлка столкнулись несколько легковых автомобилей, пассажирский автобус и два микроавтобуса.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, причиной аварий стало то, что водители не справились с управлением в сложных погодных условиях.

«В результате повреждения получили семь «легковушек», два микроавтобуса и пассажирский автобус «НефАЗ». Микроавтобусы передвигались пустыми, пассажиры автобуса, следовавшего рейсом «Междуреченск – Кемерово», были отправлены попутным транспортом. В результате ДТП пострадавших нет», – сообщили в ведомстве.

 

Фото: vk.com / «Инцидент Новокузнецк».


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