На кузбасской трассе столкнулись три автобуса и несколько легковушек

Массовое ДТП произошло днем 25 ноября на трассе Кемерово – Новокузнецк. Около 8:00 в районе посёлка столкнулись несколько легковых автомобилей, пассажирский автобус и два микроавтобуса.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, причиной аварий стало то, что водители не справились с управлением в сложных погодных условиях.

«В результате повреждения получили семь «легковушек», два микроавтобуса и пассажирский автобус «НефАЗ». Микроавтобусы передвигались пустыми, пассажиры автобуса, следовавшего рейсом «Междуреченск – Кемерово», были отправлены попутным транспортом. В результате ДТП пострадавших нет», – сообщили в ведомстве.

Фото: vk.com / «Инцидент Новокузнецк».