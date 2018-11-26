Ночью в столице Кузбасса горел многоквартирный дом

Инцидент произошёл в понедельник, 26 ноября, в Ленинском районе Кемерова. Около трех ночи здесь загорелся многоэтажный дом на проспекте Ленина.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, сигнал спасателям поступил в 2:52.

«На момент прибытия первого подразделения внешних признаков горения не было. Эвакуация людей из жилого дома не понадобилась. Как выяснилось, огонь вспыхнул между третьим и пятым этажом», - сообщили в ведомстве.

Предварительной причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.