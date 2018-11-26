В Новокузнецке кот затопил склад игрушек

Пушистик «повесил» на своих хозяев долг в 200 тысяч рублей.

В феврале 2018 года бизнесмен арендовал нежилое помещение для хранения игрушек, однако вскоре это помещение затопило. Причиной происшествия стал открытый кран на кухне в квартире выше. Выяснилось, что открыл его домашний кот.

«Из пояснений ответчиков и свидетеля следует, что вода текла из открытого крана мимо мойки в кухне по причине небрежности ответчиков – кран открыл кот», – отмечается в материалах дела, опубликованных на сайте Центрального районного суда Новокузнецка.

В итоге, с троих владельцев квартиры, в которой жил кот, затопивший склад игрушек, взыскали в равных долях в пользу бизнесмена в возмещение ущерба имуществу 172 797,8 руб. и судебные издержки.