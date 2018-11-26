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В столице Кузбасса задержали автобус с нелегалами

26 ноября 2018 в 15:46

В ходе проверок пассажирского транспорта сотрудники кемеровской ГИБДД задержали автобус с мигрантами-нелегалами.

Как сообщили отделе пропаганды БДД ГИБДД Кемерова, автобус, который перевозил иностранцев из Красноярска в Казахстан, задержали в Рудничном районе. Среди пассажиров оказались 11 граждан, которые незаконно находились на территории нашей страны.

«Нарушителей миграционного законодательства доставили в отдел полиции «Рудничный» до принятия решения об административном выдворении», - уточнили в ведомстве.

 

Фото: отдел пропаганды БДД ГИБДД Кемерова.


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