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В Кузбассе подросток чуть не погиб в колодце

26 ноября 2018 в 16:34

В Гурьевском районе школьник пропал по дороге домой. В полицию за помощью обратилась 35-летняя мать подростка. Выяснилось, что он провалился в колодец.

Мальчика нашли младший оперуполномоченный отдела уголовного розыска старший сержант полиции Евгений Исайкин и помощник оперативного дежурного дежурной части прапорщик полиции Павел Колкунов. Они услышали стоны, доносящиеся из колодца, и поспешили на помощь.

«Предварительно установлено, что подросток решил сократить путь домой и свернул с тропинки. Под снегом оказался открытый колодец, частично заполненный водой. Провалившись, мальчик провёл в нём длительное время, но, благодаря четким и грамотным действиям полицейских, остался жив», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что до приезда спасателей 14-летний юноша просидел в колодце около 18 часов. Сейчас юноша находится на лечении в больнице.

 

Фото: ГУ МВД РФ по Кемеровской области.


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