Четыре человека погибли при пожаре в Яшкинском районе

Вечером 26 ноября в Яшкинском районе на станции Тутальская произошёл пожар в частном доме. В областном следственном комитете рассказали подробности произошедшего.

«Предварительно установлено, что в сгоревшем доме находились восемь человек. Компания распивала спиртные напитки. После застолья компания легла спать. Через какое-то время один из мужчин проснулся от запаха дыма и начал эвакуировать приятелей из дома. Мужчина успел вывести на улицу троих. Пожарных вызвали соседей», - сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

После ликвидации возгорания в горевшем доме обнаружили тела четверых человек. Погибли 73-летняя женщина и мужчины 50-ти, 42-х и 30-ти лет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.