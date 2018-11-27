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В Кедровке трактор смял дорогой внедорожник

27 ноября 2018 в 11:35

Погрузчик выехал на встречную полосу и протаранил Toyota Land Cruiser.

ДТП произошло в кемеровской Кедровке в понедельник, 26 ноября.

«По предварительным данным, водитель погрузчика выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota», – сообщили в ГИБДД Кемерова.

Пострадавших в результате аварии нет, а вот внедорожник получил значительные повреждения передней части. очевидцы предположили, что трактор могло "вынести" на встречную полосу из-за снега.

 

 

Фото: vk.com / «Регион-42 Кемерово».


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