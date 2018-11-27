Кемеровская служба доставки суши делала роллы с кишечной палочкой

Роспотребнадзор проверил известную службу доставки суши – «Панда Роллс» на Базовой, 5Б.

Административное расследование в отношении владельца предприятия провели с 27 августа по 12 сентября. Сотрудники ведомства нашли в заведении множество нарушений.

Так, в обороте предприятия была просроченная продукция собственного приготовления – соусы и тёртый сыр. А в компоненте некоторых роллов выявили бактерии группы кишечной палочки.

Кроме того, в службе доставки не соблюдали периодичность прохождения персоналом медицинского осмотра.

В итоге суд привлёк владельца службы доставки суши к административной ответственности. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.