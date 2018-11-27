В столице Кузбасса двое мужчин избили и ограбили подростка

Пострадавший подошел к подвыпившим кузбассовцам и попросил прикурить.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Междуреченска и 20-летнего жителя Новосибирской области.

По версии следствия, в июле 2018 года мужчины распивали спиртное на улице. К ним подошёл подросток и попросил прикурить. Во время разговора юноша показал игровую приставку, а когда стал уходить, злоумышленники решили забрать у него гаджет.

«Потерпевший отказался отдавать приставку, и один из мужчин ударил его кулаком по лицу, а другой обхватил шею потерпевшего руками. После они забрали у него рюкзак, в котором находилось игровое устройство, и скрылись с места преступления», — рассказали СУ СК РФ по Кемеровской области.

Приставка принадлежала другу подростка. Когда потерпевший рассказал другу о случившемся, его родители обратились в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. Они признали свою вину и объяснили поступок тем, что им не хватало денег на спиртное. В ближайшее время оба предстанут перед судом.